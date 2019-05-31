При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, а также два магазина, снаряженные патронами...

Сотрудники 2 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 24-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В ходе проверочных мероприятий на Можайском шоссе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер». При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание, что пассажир иномарки нервничает и пытается скрыть находящуюся при нем сумку.При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, а также два магазина, снаряженные патронами, в количестве 40 штук, которые, по словам задержанного, он приобрел у неизвестного лица.Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются пистолетами отечественного производства калибра 9 мм и относятся к короткоствольному ручному боевому автоматическому огнестрельному оружию, патроны являются штатными боеприпасами калибра 9 мм, пригодными для стрельбы.Дознанием ОМВД России по Можайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81