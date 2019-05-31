Потерпевшая рассказала, что неизвестный похитил принадлежащий ей самокат, который она оставила в межквартирном холле...

«Оперативники ОМВД России по району Новокосино задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов и самокатов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Новокосино с сообщением о краже обратилась жительница одного из домов по Городецкой улице, которая рассказала, что неизвестный похитил принадлежащий ей самокат, который она оставила в межквартирном холле.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на проспекте Защитников Москвы.Также сотрудниками полиции была установлена причастность подозреваемого еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73