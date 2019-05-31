Прошло много лет с дня расставания Игоря Николаева и Наташи Королевой. Не обошлось без пересудов. Однако пара сумела сохранить достойные отношения и регулярно поздравляет друг друга с важными датами.

Прошло много лет с дня расставания Игоря Николаева и Наташи Королевой. Не обошлось без пересудов. Однако пара сумела сохранить достойные отношения и регулярно поздравляет друг друга с важными датами.Так, сегодня, 31 мая, день рождения Наташи Королевой. Популярной певице исполнилось 46 лет. В интервью Ивану Урганту артистка призналась, что уже не радуется так этому празднику, как раньше. Но все равно считает себя "ягодкой". Наташа пояснила, что таким эпитетом наградила себя на сроком на пять лет: с 45 до 50-ти.В честь события артистка организовала грандиозный концерт, на который с помощью телешоу пригласила всех желающих. Неизвестно, смотрел ли этот выпуск "Вечернего Урганта" ее бывший муж, автор-песенник Игорь Николаев, но все равно пожелал ей "фееричного концерта". А еще трогательно поздравил экс-супругу с днем рождения."ПРОЩАЙТЕ, ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ"(музыка и стихи #игорьниколаев ) Наташа, с Днем Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – пожелал Игорь Николаев, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram отрывок песни с одноименным названием.Интересно, что в комментариях Наташа Королева ответила ему. "Спасибо Маэстро за добрые слова и поздравление и за то что доверил именно мне исполнить песни , которые стали символом целого поколения !!! Я это очень ценю!!!💋" – поблагодарила артистка. Многочисленные подписчики разом умилились "нежностям" бывших супругов. "Старая любовь не ржавеет", "Жалко что расстались", "Я так любила вашу пару, эх...." – примерно в таком духе звучали многочисленные комментарии интернет-пользователей.Отметим, что после расставания и счастливы в других браках. Певица – со стриптизером Сергеем Глушко, которому родила сына Архипа. А музыкант – с певицей Юлией Проскуряковой, подарившей ему дочь Веронику.