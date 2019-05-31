На эти деньги должны подготовить мероприятия в честь празднования

На эти деньги должны подготовить мероприятия в честь празднованияГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал о выделении 9 миллионов рублей Суздальскому району. На эти деньги должны подготовить мероприятия в честь 90-летия с момента основания района.5 миллионов рублей потратят на установку детских площадок в 5-ти муниципальных образованиях, 2,8 миллиона рублей пойдёт на приобретение сцены. Около 1 миллиона рублей планируют потратить на приобретение и установку светодиодного экрана в культурно-досуговом центре в селе Новое, 200 тысяч рублей – на покупку интерактивной доски для Суздальской библиотечной сети, 450 тысяч рублей – на издание буклетов о Суздальском районе и на изготовление презентации.