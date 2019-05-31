На переправе через Керченский пролив происходят важные события. Как сообщают СМИ, на Крымском мосту состоялись тайные испытания. Люди оставляют язвительные комментарии по поводу происходящего.

На переправе через Керченский пролив происходят важные события. Как сообщают СМИ, на Крымском мосту состоялись тайные испытания. Люди оставляют язвительные комментарии по поводу происходящего.Как обычно своеобразное описаний событий на переправепредоставила украинская пресса. Так, известное своими сомнительнымипубликациями про Крымский мост издание "обозреватель" назвалопроисходящее на переправе "тайными испытаниями".Речь идет о первом пробном пуске пассажирского состава пожелезнодорожной части переправы. "Первый пассажирский поезд на Крымскоммосту. 29 мая 2019 год. Пока испытания", – написал в своем пользовательseregakirkoro.Пользователи Сети на публикацию украинского изданияотреагировали с иронией. Если испытания тайные, то почему фотографии с нихпоявились в широком доступе, недоумевает Куцырь Дмитрий. Комментаторпосоветовал авторам статьи завязывать с запрещенными веществами.В свою очередь Антибандеровец Yuri напомнил, что пару летназад украинские журналисты пытались доказать, что построить Крымский мостневозможно. "Тайные испытания моста днем, в людном месте, посреди пролива.Очень тайные испытания", – поиронизировал Ismagulov Andrey.До открытия железнодорожной части осталисьсчитанные месяцы. Планируется, что первый пассажирский состав пройдет попереправе 8 декабря этого года. Строители сообщают, что уложили уже 70% путей.Первые поезда свяжут крупные российские города с основныминаселенными пунктами полуострова. Уже объявлено о том, что поезда из Москвы,Санкт-Петербурга и других городов будут ходить в Симферополь, Севастополь иЕвпаторию.Продажа билетов на поезда через начнетсяв сентябре. Их можно будет приобрести на вокзалах и станциях районногозначения, а также в Ялте и Судаке.