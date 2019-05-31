Меган Маркл не ограничилась ремонтом детской для родившегося
недавно наследника британского престола. Герцогиня Сассекская подбила супруга
на тотальную перестройку особняка в Виндзоре. Ее не смущает, что здание -
памятник истории.
Меган Маркл не ограничилась ремонтом детской для родившегося
недавно наследника британского престола. Герцогиня Сассекская подбила супруга
на тотальную перестройку особняка в Виндзоре. Ее не смущает, что здание -
памятник истории.
решила устроить себе и ребенку идеальное жилище.
Насколько ее понятия об идеале совпадают со взглядами супруга – принца Гарри -
и королевы Елизаветы II,
неизвестно. Тем не менее, супруги уже подали заявку в совет района Виндзор и
Мейденхед, чтобы получить разрешение на реконструкцию особняка Фрогмор. Здание
является памятником архитектуры II степени.
Как сообщается, герцог и герцогиня Сассекские желают поменять
двери, окна и обновить стены здания. Не избежит перестройки и сад: по замыслу
Меган Маркл туда проведут освещение и облагородят его ландшафтным дизайном.
"Герцогиня полностью поглощена проектом и хочет, чтобы в результате ее
жилище было идеальным для них и Арчи", – приводит слова инсайдера Teleprogramma.pro.
Если совет пойдет на поводу у венценосной четы и даст
разрешение на перестройку, оплачивать прихоти и принца Гарри
придется налогоплательщикам. Только за ландшафтный дизайн Маркл и Гарри выложат
деньги из своего кармана. В Букингемском дворце бурную активность вокруг здания
постройки 1801 года пока не
комментируют.
В особняк в Виндзоре принц Гарри и переехали в
свой перед рождением сына, который появился на свет 6 мая. Герцогиню Сассекскую
не утроил дизайн детской, которая уже была отремонтирована, так что она решила
полностью его изменить. Процесс ей, видимо, так понравился, что теперь Маркл
замахнулась на весь особняк.