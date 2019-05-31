Меган Маркл не ограничилась ремонтом детской для родившегося недавно наследника британского престола. Герцогиня Сассекская подбила супруга на тотальную перестройку особняка в Виндзоре. Ее не смущает, что здание - памятник истории.

Меган Маркл не ограничилась ремонтом детской для родившегосянедавно наследника британского престола. Герцогиня Сассекская подбила супругана тотальную перестройку особняка в Виндзоре. Ее не смущает, что здание -памятник истории.решила устроить себе и ребенку идеальное жилище.Насколько ее понятия об идеале совпадают со взглядами супруга – принца Гарри -и королевы Елизаветы II,неизвестно. Тем не менее, супруги уже подали заявку в совет района Виндзор иМейденхед, чтобы получить разрешение на реконструкцию особняка Фрогмор. Зданиеявляется памятником архитектуры II степени.Как сообщается, герцог и герцогиня Сассекские желают поменятьдвери, окна и обновить стены здания. Не избежит перестройки и сад: по замыслуМеган Маркл туда проведут освещение и облагородят его ландшафтным дизайном."Герцогиня полностью поглощена проектом и хочет, чтобы в результате еежилище было идеальным для них и Арчи", – приводит слова инсайдера Teleprogramma.pro.Если совет пойдет на поводу у венценосной четы и дастразрешение на перестройку, оплачивать прихоти и принца Гаррипридется налогоплательщикам. Только за ландшафтный дизайн Маркл и Гарри выложатденьги из своего кармана. В Букингемском дворце бурную активность вокруг зданияпостройки 1801 года пока некомментируют.В особняк в Виндзоре принц Гарри и переехали всвой перед рождением сына, который появился на свет 6 мая. Герцогиню Сассекскуюне утроил дизайн детской, которая уже была отремонтирована, так что она решилаполностью его изменить. Процесс ей, видимо, так понравился, что теперь Марклзамахнулась на весь особняк.