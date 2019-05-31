В ходе предварительного голосования Единой России на счетные участки пришли более 1,6 миллиона человек, финальная явка составила 10,41%. С подведением итогов выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В ходе предварительного голосования "Единой России" на счетные участки пришли более 1,6 миллиона человек, финальная явка составила 10,41%. С подведением итогов выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Средняя явка на выдвижение в Госдуму составила 7,39%, по
выборам в депутаты административных центров – 8,28%, а проголосовать за
кандидатов в законодательные собрания регионов пришли 10,83% от общего числа
избирателей, уточнил единоросс. Кроме того, 53 тысячи человек приняли участие в
онлайн-голосовании.
Турчак отметил, что в этом году в партийных праймериз
участвовало рекордное число молодых людей – 38%, или 1596 человек. Секретарь
генсовета "Единой России" уверен, что это стало возможно благодарю
кадровому проекту "ПолитСтартап", в котором начинающих политиков
обучали опытные наставники.
По каждому из выявленных нарушений, а всего их было 40,
проведена тщательная проверка, сообщил Турчак. В результате итоги голосования в
двух округах на Сахалине были отменены, подчеркнул единоросс.
Дальше партии предстоит провести конференцию региональных
руководителей, на которой утвердят кандидатов от "ЕР" на сентябрьских
выборах. Мероприятие состоится в июне-июле. На выборы пойдут именно те политики, которым люди доверили представлять "Единую Россию",
никаких изменений не будет, заверил Турчак.
"Кто реально победил, то есть набрал на предварительном
голосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке на
соответствующем месте", – резюмировал он.
Предварительное голосование "Единой России" прошло
в воскресенье, 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячи претендентов, были
открыты 2802 счетных участка.
Стоит отметить, что "ЕР" – единственная партия в
стране, которая определяет своих кандидатов по итогам народного волеизъявления.
Простые избиратели сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоин
бороться за важные посты.
Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45
субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13
– депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех
субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в
14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырех
депутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.