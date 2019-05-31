В ходе предварительного голосования Единой России на счетные участки пришли более 1,6 миллиона человек, финальная явка составила 10,41%. С подведением итогов выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В ходе предварительного голосования "Единой России" на счетные участки пришли более 1,6 миллиона человек, финальная явка составила 10,41%. С подведением итогов выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Средняя явка на выдвижение в Госдуму составила 7,39%, повыборам в депутаты административных центров – 8,28%, а проголосовать закандидатов в законодательные собрания регионов пришли 10,83% от общего числаизбирателей, уточнил единоросс. Кроме того, 53 тысячи человек приняли участие вонлайн-голосовании.Турчак отметил, что в этом году в партийных праймеризучаствовало рекордное число молодых людей – 38%, или 1596 человек. Секретарьгенсовета "Единой России" уверен, что это стало возможно благодарюкадровому проекту "ПолитСтартап", в котором начинающих политиковобучали опытные наставники.По каждому из выявленных нарушений, а всего их было 40,проведена тщательная проверка, сообщил Турчак. В результате итоги голосования вдвух округах на Сахалине были отменены, подчеркнул единоросс.Дальше партии предстоит провести конференцию региональныхруководителей, на которой утвердят кандидатов от "ЕР" на сентябрьскихвыборах. Мероприятие состоится в июне-июле. На выборы пойдут именно те политики, которым люди доверили представлять "Единую Россию",никаких изменений не будет, заверил Турчак."Кто реально победил, то есть набрал на предварительномголосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке насоответствующем месте", – резюмировал он.Предварительное голосование "Единой России" прошлов воскресенье, 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячи претендентов, былиоткрыты 2802 счетных участка.Стоит отметить, что "ЕР" – единственная партия встране, которая определяет своих кандидатов по итогам народного волеизъявления.Простые избиратели сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоинбороться за важные посты.Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13– депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трехсубъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырехдепутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.