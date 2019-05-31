Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Говорят, что прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз.

Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Говорят, что прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз.Накануне, 30 мая, Тимур Бекмамбетов обратился в одну из столичных клиник, где прошел обследование. Как утверждает телеграм-канал Mash, ранее популярному режиссеру удалили щитовидную железу. Сейчас же речь идет о повторном обследовании, в результате которого медики и назначили Тимуру Бекмамбетову лечение. Отметим, что пока сам кинодеятель никак не прокомментировал информацию о состоянии своего здоровья.Ранее в личной жизни режиссера случилось радостное событие. В апреле Тимур Бекмамбетов узаконил отношения с помощницей президента Татарстана Натальей Фишман. Примечательно, что избранница моложе продюсера почти на 30 лет. Радостную новость супруги сообщили в социальных сетях. Однако влюбленные не стали рассказывать репортерам, где планируют отметить медовый месяц.Материал дополняется