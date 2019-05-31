Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Говорят, что прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-05-2019-u-zhenivshegosya-na-molodoj-timura-bekmambetova-nashli-sereznuyu-bolezn.html" target="_blank">У женившегося на молодой Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь</a> - Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Говорят, что прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз.
[url=https://33live.ru/novosti/31-05-2019-u-zhenivshegosya-na-molodoj-timura-bekmambetova-nashli-sereznuyu-bolezn.html]У женившегося на молодой Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь[/url] - Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Говорят, что прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз.