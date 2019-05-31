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Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Говорят, что прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз.Материал дополняется

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