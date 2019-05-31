Владимир Зеленский стал президентом лишь неделю назад, но уже успел разгневать сограждан. Пока население нищает, а на востоке страны продолжает полыхать война, новый лидер Незалежной, видимо, предпочитает держаться от государственных дел подальше.
Владимир Зеленский стал президентом лишь неделю назад, но уже успел разгневать сограждан. Пока население нищает, а на востоке страны продолжает полыхать война, новый лидер Незалежной, видимо, предпочитает держаться от государственных дел подальше.
Недоумение украинцев вызвала последняя фотография в
социальных сетях президента. На ней Зеленский находится в спортзале,
расположенном в комплексе зданий администрации президента на Банковой улице в
Киеве.
Глава государства провел в зале интенсивную тренировку. "На
Банковой. Хоть гантели не украли", – подписал Зеленский снимок. Видимо, таки
образом она намекнул на таинственную пропажу мониторов и серверов после ухода с
Банковой Петра Порошенко.
Помимо Зеленского, в зале находятся двое мужчин. Один из них
– глава президентской администрации, юрист Андрей Богдан. Многие эксперты называют
его связующим звеном между президентом и олигархом Игорем Коломойским.
По всей видимости, этим снимком хотел
продемонстрировать свою демократичность, открытость и близость к простым людям.
В комментариях к фотографии подписчики президента Украины похвалили его за
здоровый образ жизни и пожелали удачи.
Впрочем, другие пользователи к спортивным подвигам
Зеленского отнеслись без энтузиазма. Так, polozovvitaly посоветовал президенту
сделать селфи в маршрутном такси в час пик. По мнению пользователя, в спортзал
ходят только те, кому "нечем заняться". "Нет слов, опять выбрали
нечто!" – возмущается подписчик.
В свою очередь max.demchenko напомнил, что пока Зеленский
тягает гантели, страна продолжает страдать от разгула коррупции, а в Донбассе
по-прежнему полыхает война. "Фитоняшка из вас никакая. Как, впрочем, и
президент", – раздосадован пользователь.
Спортом Владимир увлекается давно. Еще до начала
политической карьеры он регулярно посещал тренажерный зал. Помимо фитнеса,
президент увлекается тайским боксом, спортивно-бальными танцами и футболом.