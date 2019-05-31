Владимир Зеленский стал президентом лишь неделю назад, но уже успел разгневать сограждан. Пока население нищает, а на востоке страны продолжает полыхать война, новый лидер Незалежной, видимо, предпочитает держаться от государственных дел подальше.

Владимир Зеленский стал президентом лишь неделю назад, но уже успел разгневать сограждан. Пока население нищает, а на востоке страны продолжает полыхать война, новый лидер Незалежной, видимо, предпочитает держаться от государственных дел подальше.Недоумение украинцев вызвала последняя фотография всоциальных сетях президента. На ней Зеленский находится в спортзале,расположенном в комплексе зданий администрации президента на Банковой улице вКиеве.Глава государства провел в зале интенсивную тренировку. "НаБанковой. Хоть гантели не украли", – подписал Зеленский снимок. Видимо, такиобразом она намекнул на таинственную пропажу мониторов и серверов после ухода сБанковой Петра Порошенко.Помимо Зеленского, в зале находятся двое мужчин. Один из них– глава президентской администрации, юрист Андрей Богдан. Многие эксперты называютего связующим звеном между президентом и олигархом Игорем Коломойским.По всей видимости, этим снимком хотелпродемонстрировать свою демократичность, открытость и близость к простым людям.В комментариях к фотографии подписчики президента Украины похвалили его заздоровый образ жизни и пожелали удачи.Впрочем, другие пользователи к спортивным подвигамЗеленского отнеслись без энтузиазма. Так, polozovvitaly посоветовал президентусделать селфи в маршрутном такси в час пик. По мнению пользователя, в спортзалходят только те, кому "нечем заняться". "Нет слов, опять выбралинечто!" – возмущается подписчик.В свою очередь max.demchenko напомнил, что пока Зеленскийтягает гантели, страна продолжает страдать от разгула коррупции, а в Донбассепо-прежнему полыхает война. "Фитоняшка из вас никакая. Как, впрочем, ипрезидент", – раздосадован пользователь.Спортом Владимир увлекается давно. Еще до началаполитической карьеры он регулярно посещал тренажерный зал. Помимо фитнеса,президент увлекается тайским боксом, спортивно-бальными танцами и футболом.