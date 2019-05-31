Движение транспорта предусматривают в объезд по улице Ново-Ямская и улице Чайковского

Движение транспорта предусматривают в объезд по улице Ново-Ямская и улице ЧайковскогоВо Владимире продолжается сезон перекрытий из-за ремонта теплотрасс и дорог. Первого июня в 23:00 проехать нельзя будет по улице Бобкова.Ограничения введут в районе пересечения с улицей Чайковского. Дорога будет закрыта, начиная с 23:00 1-го июня и вплоть до 6:00 2-гго июня. Движение транспорта предусматривают в объезд по улице Ново-Ямская и улице Чайковского.Ремонт теплотрассы в районе сквера Чайковского проводят перед началом работ по обновлению самого сквера. Его должны капитально обновить уже в этом году, добавив детскую игровую площадку, а также создав «музыкальную тему» вокруг памятника Чайковскому.