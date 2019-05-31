А один из них спонсировал международную террористическую организацию

А один из них спонсировал международную террористическую организациюВ отношении двух жителей Кольчугино, убитых в ходе спецоперации ФСБ, возбуждены уголовные дела. В пресс-службе УФСБ по Владимирской области сообщают, что мужчины через интернет связывались с членом международной террористической организации, находящимся за рубежом, и получали инструкции о том, как устроить теракт.Всё необходимое для создания взрывного устройства террористы незаконно купили в Кольчугине. Помимо этого, один из злоумышленников неоднократно спонсировал международную террористическую организацию.Напомним, ночью 22 мая в ходе спецоперации уничтожили двоих готовивших теракт боевиков. Жителей соседних домов экстренно эвакуировали, потерь среди бойцов спецназа не было.