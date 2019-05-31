ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дубова Сергея Петровича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дубова Сергея Петровича, 11.08.1960 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01 мая 2011 года.Приметы: на вид 50 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы пепельного цвета средней длины, глаза серо-голубые, размер ноги: 44.Особые приметы: зубной аппарат полностью отсутствует, выраженный хронический туберкулез (худоба).Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29