Поклонники Юлии Началовой, устроившие паломничество на могилу певицы, плохо учились. Иначе с чего они вдруг решили, что крем и вода чем-то заряжаются у могильного креста. Вдобавок, артистка сама очень небрежно относилась к своему здоровью – так что едва ли после смерти может кого-то исцелить.

Поклонники Юлии Началовой, устроившие паломничество намогилу певицы, плохо учились. Иначе с чего они вдруг решили, что крем и водачем-то заряжаются у могильного креста. Вдобавок, артистка сама очень небрежноотносилась к своему здоровью – так что едва ли после смерти может кого-тоисцелить.Ажиотаж, который устроили поклонники вокругее могилы, назвали массовым помешательством. Дело дошло до того, что разъяснятьпрописные истины эти паломникам пришлось представителям церкви, напоминаетизвестный блогер Лена Миро.Миро называет тех, кто верит в "целительную силу"на могиле Началовой, "необразованными дебилами". Блогер также решилавыступить с заявлением."Началова умерла из-за того, что вовремя не пришла кврачу. Наизусть зная свой перечень диагнозов (сахарный диабет, подагра,волчанка), Юля неделями заливала рану на ноге лидокаином. Дозаливалась досепсиса с последующим летальным исходом", – пишет Миро.По словам блогера, ситуацию усугублял и образ жизни, которыйвела . Это подтверждала и сама певица – она признавалась, что, замечаяпроблему со здоровьем, откладывала лечение – в результате заработаламногочисленные и серьезные осложнения."Юля не только была человеком, игнорирующим проблемы создоровьем, но и оставалась им до самой смерти. Теперь такие же идиоты, боящиесяврачей, прутся на ее могилу с банками непонятно чего. Прутся не в больницу, а кЮле, которая умерла потому, что вовремя не пришла в больницу", – написалаМиро.Блогер напоминает читателям, что адекватные люди, не впример , ежегодно проходят полное медицинское обследование – дажеесли чувствует себя прекрасно. А уж если что-то заболит – то идет к врачу, а нев Интернет и не к подружкам. "И не на могилку безголосой певички, котораяумерла из-за собственной халатности", – заключает Миро.