Он утащил из ее квартиры планшет
Он утащил из ее квартиры планшет
В полицию в Александровском районе обратилась 48-летняя местная жительница, рассказавшая о крахе из её квартиры планшетного компьютера.
Правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления, им оказался 18-летний юноша.
Выяснилось, что накануне в гости к потерпевшей приходили приятели, среди которых был и подросток, ранее не знакомый с женщиной. Воспользовавшись моментом, когда остался без внимания, юноша взял лежавший в комнате планшет и ушел. Затем злоумышленник продал гаджет, а деньги потратил на собственные нужды.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.