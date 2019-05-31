Он утащил из ее квартиры планшет

Он утащил из ее квартиры планшетВ полицию в Александровском районе обратилась 48-летняя местная жительница, рассказавшая о крахе из её квартиры планшетного компьютера.Правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления, им оказался 18-летний юноша.Выяснилось, что накануне в гости к потерпевшей приходили приятели, среди которых был и подросток, ранее не знакомый с женщиной. Воспользовавшись моментом, когда остался без внимания, юноша взял лежавший в комнате планшет и ушел. Затем злоумышленник продал гаджет, а деньги потратил на собственные нужды.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.