Кроме того, пострадала женщина и несовершеннолетний ребёнок

Кроме того, пострадала женщина и несовершеннолетний ребёнокВо Владимирской области произошла авария, которая обернулась страшной трагедией. Вечером 30 мая на 7 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись легковушки Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115.По предварительной информации УМВД, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2115.В полиции подтвердили информацию о троих погибших – водителе автомобиля «ВАЗ-2115» и его пассажирах — женщине и годовалом малыше. В аварии также пострадали двое других пассажиров отечественной машины — женщина и несовершеннолетний ребенок.Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, по предварительной информации, не пострадал.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.