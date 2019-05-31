Более миллиона шестисот тысяч человек, то есть почти 11 процентов от общего числа избирателей, участвовали в предварительном голосовании, которое проводила Единая Россия. По итогам - в партии определят кандидатов на выборы, сообщает телеканал Россия 24.

Более миллиона шестисот тысяч человек, то есть почти 11 процентов от общего числа избирателей, участвовали в предварительном голосовании, которое проводила "Единая Россия". По итогам — в партии определят кандидатов на выборы, сообщает телеканал "Россия 24"."Очень хорошие цифры в этом году, и, предваряя их, хочу сказать, что выборы пройдут у нас в 33 субъектах, в трех регионах, в Новгородской, Орловской и Свердловской областях у нас определились кандидаты по выборам в Госдуму. Предварительное голосование также прошло в 11 регионах, где определялись кандидаты по выборам в законодательное собрание и 21 регион выбирал своих кандидатов на выборы депутатов административных центров. Нам предстоит одна из самых массовых муниципальных кампаний", — заявил Андрей Турчак.