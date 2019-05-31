Он залезал в дачные дома

Он залезал в дачные домаЖителя Гороховецкого района обвиняют в серии краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище.Осенью 2018 года мужчина залезал в дачные дома, расположенные в Гороховецком районе, откуда воровал различные металлические изделия, посуду, инструменты и другие предметы.После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников правоохранители задержали злоумышленника. Он во всем признался. Похищенное имущество изъяли.Уголовное дело направлено в суд. Вору грозит до 6-ти лет лишения свободы.