Сделать каникулы школьников безопасными – самая главная задача проводимых мероприятий.

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия в школах Гусь-Хрустального района.В рамках данных мероприятий автоинспекторы рассказали ребятам о дорожно-транспортных происшествиях во время прошлогодних каникул, участниками которых стали их сверстники, указав на нарушения, приведшие к авариям. Стражи порядка разъяснили ребятам причины по которым использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств являются обязательными, последствия пересечения проезжей части вне пешеходных переходов с наушниками и в капюшонах, правила передвижения и оснащения средствами защиты велосипедистов и пешеходов в темное время суток. Также школьники узнали, как безопаснее всего переходить дорогу, почему нужно везти велосипед в руках при переходе проезжей части.Особое внимание стражи порядка уделили правилам управления мопедами и скутерами, на которых нередко ездят подростки.Автоинспекторы напомнили ребятам о том, что управлять мототранспортом можно только с 16-летнего возраста, при этом водителям данной категории запрещается перевозить пассажиров и двигаться по дороге без мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией.В ходе встреч учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались нормами действующего законодательства. На каждый задаваемый вопрос полицейские дали подробные ответы.Самым увлекательным моментом для первоклашек стало знакомство с устройством патрульного автомобиля, на котором инспекторы приехали в гости к малышам. Ребятам показали работу специальных сигналов и радиостанции, а также все желающие могли посидеть за рулем патрульного автомобиля.Сделать каникулы школьников безопасными – самая главная задача проводимых мероприятий.