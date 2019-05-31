Злоумышленники осуществляли СМС-рассылку с указанием информации о снятии денежных средств со счетов граждан, после чего получали от потерпевших информацию о счете и пароле к ним...

Следственным управлением УВД по ЮАО предъявлено обвинение последнему участнику группы, совершавшей кражи денежных средств с банковских счетов граждан.Установлено, что участники группы осуществляли СМС-рассылку с указанием информации о снятии денежных средств со счетов граждан, после чего получали от потерпевших информацию о счете и пароле к ним и похищали денежные средства с банковских карт.Подобным образом злоумышленники совершили 9 противоправных деяний. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЮАО задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 20 до 37 лет.По данному факту следствием УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время предъявлено обвинение последнему фигуранту уголовного дела.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28