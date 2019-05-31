Телеведущая удивила поклонников снимком в Instagram. Эвелина Хромченко предстала на нем в непривычном образе.

Телеведущая удивилапоклонников снимком в Instagram.Эвелина Хромченко предстала на нем в непривычном образе.На архивном снимке знаменитости всего 17 лет. Вто время она была обладательницей темных волос. Поклонники телеведущей были очарованыестественной красотой юной Эвелины Хромченко, однако многие не сразу признали вдевушке с фото звезду.своем посте Эвелина Хромченко дала ценные рекомендации по выбору нарядадля выпускниц. В частности, она посоветовала не использовать в своемобразе массивные украшения, отдав предпочтение чему-то легкому, передает"Сегоднянеактуальны парюры, то есть готовые комплекты украшений, поэтому я быв итоге выбрала хорошенькое колечко на память об окончании школы", – написала она. "К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочнымимотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – всеэто актуальные ювелирные тренды. От сердечек, крестиков и знаков зодиака вданном случае стоит воздержаться", – добавила ведущая программы "модныйприговор" на Первом канале.Поклонникис благодарностью отнеслись к советам и одарили еемассой комплиментов. "Я сначала не узнала вас!На фотографии – озорная девчонка! Вы стали еще красивее!", "Твоюэнергию видно и в 17! Согласна с выбором украшения!", "Неужели это правда ты? Какая озорная. Украшения юной девушкек лицу именно такие, соглашусь", – высказались фолловеры