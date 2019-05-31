Телеведущая удивила
поклонников снимком в Instagram.
Эвелина Хромченко предстала на нем в непривычном образе.
Телеведущая удивила
поклонников снимком в Instagram.
Эвелина Хромченко предстала на нем в непривычном образе.
На архивном снимке знаменитости всего 17 лет. В
то время она была обладательницей темных волос. Поклонники телеведущей были очарованы
естественной красотой юной Эвелины Хромченко, однако многие не сразу признали в
девушке с фото звезду.
В
своем посте Эвелина Хромченко дала ценные рекомендации по выбору наряда
для выпускниц. В частности, она посоветовала не использовать в своем
образе массивные украшения, отдав предпочтение чему-то легкому, передает
"Сегодня
неактуальны парюры, то есть готовые комплекты украшений, поэтому я бы
в итоге выбрала хорошенькое колечко на память об окончании школы", – написала она. "К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными
мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – все
это актуальные ювелирные тренды. От сердечек, крестиков и знаков зодиака в
данном случае стоит воздержаться", – добавила ведущая программы "модный
приговор" на Первом канале.
Поклонники
с благодарностью отнеслись к советам и одарили ее
массой комплиментов. "Я сначала не узнала вас!
На фотографии – озорная девчонка! Вы стали еще красивее!", "Твою
энергию видно и в 17! Согласна с выбором украшения!", "Неужели это правда ты? Какая озорная. Украшения юной девушке
к лицу именно такие, соглашусь", – высказались фолловеры