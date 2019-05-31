По версии следствия, осенью 2018 года фигурант проник в дачные дома, расположенные в Гороховецком районе, откуда похитил различные металлические изделия, посуду, инструменты и предметы быта.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, осенью 2018 года фигурант проник в дачные дома, расположенные в Гороховецком районе, откуда похитил различные металлические изделия, посуду, инструменты и предметы быта.После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников дачных домов сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых злоумышленник был задержан.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что похищенное реализовал.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к трем эпизодам преступной деятельности.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.