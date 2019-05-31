Валерий Сюткин и его Rock&Roll; Band встречают жару хитом Король Оранжевое лето. Дни.ру раздают билеты на концерт, который пройдет 20 июня в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT .

Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band встречают жару хитом"Король Оранжевое лето". "Дни.ру" раздают билеты на концерт,который пройдет 20 июня в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT .Валерий Сюткин за свою карьеру собрал множество званий:певец и музыкант – заслуженный артист России и почетный деятель искусств. Но главное– любовь слушателей, которую он завоевал своими хитами в стиле старого доброгорок-н-ролла.Название концерта сразу пробуждает приятные воспоминания упреданных поклонников артиста – "Король Оранжевое лето". Прозвучит сосцены ГЛАВCLUB GREEN CONCERT и множество других проверенных временем хитов.Для поклонников творчества Валерия живой концерт – всегда праздник.Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band скоро отметятчетвертьвековой юбилей. А сейчас Дни.ру раздают билеты (два пригласительных на2 персоны) на концерт артиста. Дата – 20 июня 2019 года, место действия – клубГЛАВCLUB GREEN CONCERT в Москве.Условия участия в конкурсе просты:1. Подпишитесь на наш аккаунт в2. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойтиПобедитель станет известен 5 июня – его выберет из числа всехучастников генератор случайных чисел.