Валерий Сюткин и его Rock&Roll; Band встречают жару хитом
Король Оранжевое лето. Дни.ру раздают билеты на концерт,
который пройдет 20 июня в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT .
Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band встречают жару хитом
"Король Оранжевое лето". "Дни.ру" раздают билеты на концерт,
который пройдет 20 июня в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT .
Валерий Сюткин за свою карьеру собрал множество званий:
певец и музыкант – заслуженный артист России и почетный деятель искусств. Но главное
– любовь слушателей, которую он завоевал своими хитами в стиле старого доброго
рок-н-ролла.
Название концерта сразу пробуждает приятные воспоминания у
преданных поклонников артиста – "Король Оранжевое лето". Прозвучит со
сцены ГЛАВCLUB GREEN CONCERT и множество других проверенных временем хитов.
Для поклонников творчества Валерия живой концерт – всегда праздник.
Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band скоро отметят
четвертьвековой юбилей. А сейчас Дни.ру раздают билеты (два пригласительных на
2 персоны) на концерт артиста. Дата – 20 июня 2019 года, место действия – клуб
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT в Москве.
Условия участия в конкурсе просты:
1. Подпишитесь на наш аккаунт в
2. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти
Победитель станет известен 5 июня – его выберет из числа всех
участников генератор случайных чисел.