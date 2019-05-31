Шоумен Андрей Малахов обратил внимание на проблему сетевого
мошенничества. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия
1, рассказали о людях, которые пострадали от китайской компании Тяньши.
Шоумен Андрей Малахов обратил внимание на проблему сетевого
мошенничества. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия
1", рассказали о людях, которые пострадали от китайской компании "Тяньши".
Пенсионерка Татьяна Галанова рассказала съемочной группе
ток-шоу, что ее супруг Виталий Стрелков, с которым она прожила 25 лет, наложил
на себя руки после того, как стал частью этой корпорации. По словам пенсионерки,
ее муж хотел найти подработку, а нашел свою смерть.
Виталий Стрелков искал место охранника и поэтому откликнулся
на соответствующую вакансию. Его позвали на собеседование в офис. Уже на месте
выяснилось, что пригласили мужчину на должность дистрибьютера БАДов в компанию "Тяньши".
На новой работе Стрелкову обещали золотые горы и безбедную
старость. Пенсионер поверил сказкам сотрудников организации. Однако в семье
денег не прибавилось. Более того, мужчина опустошил все счета и взял несколько
кредитов, якобы на развитие собственной карьеры в "Тяньши".
"Он был просто как зазомбирован, знаете, замирает и смотрит
в одну точку. Он перестал телевизор смотреть, есть перестал", – вспоминает Татьяна
Галанова.
Знакомство Виталия Стрелкова с "Тяньши" закончилось
трагедией. Одним январским утром пенсионер уехал из дома и пропал. Вскоре его
жене позвонила соседка и рассказала, что нашла разбитую машину ее мужа. Женщина
помчала на дачу и на втором этаже увидела своего избранника, но уже мертвого.
Татьяна Галанова уверена сотрудники "Тяньши" довели ее мужа до могилы.
По словам психологов, в подлобных организациях используются методы
подавления воли и сознания, такие же, к слову, применяются и в сектах. А именно:
вербовка новых участников обманными методами под видом трудоустройства, ложь о размере
будущих доходов, сказки о светлом будущем, культ личностей лидеров компании и
многое другое.
Еще одной жертва сетевого
маркетинга стала Марина Бойко. Муж пенсионерки заболел онкологией, срочно
требовались деньги на лечение. Женщина решила найти подработку.
"Я увидела объявление, на вакансию помощника руководителя. Я
пришла туда, меня приняла сама руководитель группы", – вспомнила о своем
знакомстве с Бойко.
Марина отмечает, что в корпорации ей назначили наставника.
По словам пенсионерки, куратор быстро
взял ее в оборот. Она не заметила, как стала выполнять все его указания.
"Меня просто вынудили психологически взять кредит на миллион
рублей. Когда я перестала платить, просто нечем уже было, вылилось в четыре
миллиона рублей", – поделилась пенсионерка.
После были суды, Марину Бойко признали банкротом. Женщина
потеряла единственное жилье и мужа, который умер, не дождавшись денег на
лечение. сейчас пенсионерка скитается по родственникам и живет впроголодь.
Присутствующих в студии "Прямого эфира" экспертов удивило,
что пожилым людям с мизерными доходами банки выдавали такие большие кредиты.
Как оказалась, сотрудники делали поддельные трудовые книжки и
справки о доходах для своих дистрибьютеров.