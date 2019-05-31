Шоумен Андрей Малахов обратил внимание на проблему сетевого мошенничества. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия 1, рассказали о людях, которые пострадали от китайской компании Тяньши.

Шоумен Андрей Малахов обратил внимание на проблему сетевогомошенничества. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия1", рассказали о людях, которые пострадали от китайской компании "Тяньши".Пенсионерка Татьяна Галанова рассказала съемочной группеток-шоу, что ее супруг Виталий Стрелков, с которым она прожила 25 лет, наложилна себя руки после того, как стал частью этой корпорации. По словам пенсионерки,ее муж хотел найти подработку, а нашел свою смерть.Виталий Стрелков искал место охранника и поэтому откликнулсяна соответствующую вакансию. Его позвали на собеседование в офис. Уже на местевыяснилось, что пригласили мужчину на должность дистрибьютера БАДов в компанию "Тяньши".На новой работе Стрелкову обещали золотые горы и безбеднуюстарость. Пенсионер поверил сказкам сотрудников организации. Однако в семьеденег не прибавилось. Более того, мужчина опустошил все счета и взял несколькокредитов, якобы на развитие собственной карьеры в "Тяньши"."Он был просто как зазомбирован, знаете, замирает и смотритв одну точку. Он перестал телевизор смотреть, есть перестал", – вспоминает ТатьянаГаланова.Знакомство Виталия Стрелкова с "Тяньши" закончилосьтрагедией. Одним январским утром пенсионер уехал из дома и пропал. Вскоре егожене позвонила соседка и рассказала, что нашла разбитую машину ее мужа. Женщинапомчала на дачу и на втором этаже увидела своего избранника, но уже мертвого.Татьяна Галанова уверена сотрудники "Тяньши" довели ее мужа до могилы.По словам психологов, в подлобных организациях используются методыподавления воли и сознания, такие же, к слову, применяются и в сектах. А именно:вербовка новых участников обманными методами под видом трудоустройства, ложь о размеребудущих доходов, сказки о светлом будущем, культ личностей лидеров компании имногое другое.Еще одной жертва сетевогомаркетинга стала Марина Бойко. Муж пенсионерки заболел онкологией, срочнотребовались деньги на лечение. Женщина решила найти подработку."Я увидела объявление, на вакансию помощника руководителя. Япришла туда, меня приняла сама руководитель группы", – вспомнила о своемзнакомстве с Бойко.Марина отмечает, что в корпорации ей назначили наставника.По словам пенсионерки, куратор быстровзял ее в оборот. Она не заметила, как стала выполнять все его указания."Меня просто вынудили психологически взять кредит на миллионрублей. Когда я перестала платить, просто нечем уже было, вылилось в четыремиллиона рублей", – поделилась пенсионерка.После были суды, Марину Бойко признали банкротом. Женщинапотеряла единственное жилье и мужа, который умер, не дождавшись денег налечение. сейчас пенсионерка скитается по родственникам и живет впроголодь.Присутствующих в студии "Прямого эфира" экспертов удивило,что пожилым людям с мизерными доходами банки выдавали такие большие кредиты.Как оказалась, сотрудники делали поддельные трудовые книжки исправки о доходах для своих дистрибьютеров.