Настя Каменских одну за другой публикует фотографии с
курорта, где они с Потапом проводят медовый месяц. Поклонники отмечают сияющий
вид звезды. А на одной из фотографий певицу даже приняли за Ким Кардашьян.
Настя Каменских одну за другой публикует фотографии с
курорта, где они с Потапом проводят медовый месяц. Поклонники отмечают сияющий
вид звезды. А на одной из фотографий певицу даже приняли за Ким Кардашьян.
Все снимки – в купальниках. Певица не
стесняется демонстрировать подписчикам великолепную фигуру. Особенно внимание
мужской части аудитории привлекла пятая точка артистки – ее даже сравнили с
американской светской львицей.
"Попа как у Ким", – выдал заключение один из
комментаторов. На поклонники с ним не согласились. "Не, Ким и рядом не
стояла", "Какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами
тянутся в спортзал", – восторгаются фанаты.
и Потап недавно поженились. Шумную свадьбу,
на которую пригласили 250 гостей, гуляли два. Затем молодые отправились в
свадебное путешествие – как сообщается, на один из курортов в Турции, пишет
"7Дней".
поблагодарила своих подписчиков за теплые
поздравления. И извинилась за то, что долго скрывала свои отношения с Потапом.