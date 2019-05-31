Настя Каменских одну за другой публикует фотографии с курорта, где они с Потапом проводят медовый месяц. Поклонники отмечают сияющий вид звезды. А на одной из фотографий певицу даже приняли за Ким Кардашьян.

Настя Каменских одну за другой публикует фотографии скурорта, где они с Потапом проводят медовый месяц. Поклонники отмечают сияющийвид звезды. А на одной из фотографий певицу даже приняли за Ким Кардашьян.Все снимки – в купальниках. Певица нестесняется демонстрировать подписчикам великолепную фигуру. Особенно вниманиемужской части аудитории привлекла пятая точка артистки – ее даже сравнили самериканской светской львицей."Попа как у Ким", – выдал заключение один изкомментаторов. На поклонники с ним не согласились. "Не, Ким и рядом нестояла", "Какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги самитянутся в спортзал", – восторгаются фанаты.и Потап недавно поженились. Шумную свадьбу,на которую пригласили 250 гостей, гуляли два. Затем молодые отправились всвадебное путешествие – как сообщается, на один из курортов в Турции, пишет"7Дней".поблагодарила своих подписчиков за теплыепоздравления. И извинилась за то, что долго скрывала свои отношения с Потапом.