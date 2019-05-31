Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сперва выставлялась Киевом как национальный герой, а затем было объявлена врагом народа, предъявила бывшему президенту страны Петру Порошенко серьезное обвинение. Она уверена, что он виновен в поджоге складов с боеприпасами в города Балаклея Харьковской области.

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сперва выставлялась Киевом как национальный герой, а затем было объявлена врагом народа, предъявила бывшему президенту страны Петру Порошенко серьезное обвинение. Она уверена, что он виновен в поджоге складов с боеприпасами в города Балаклея Харьковской области.Почти каждый день бывший президент Украины Петр Порошенко оказывается втянут в новый скандал и становится фигурантом очередного уголовного дела или обвинения. Суровый приговор политику вынесла депутат Верховной рады Надежда Савченко.По ее словам, Петр Порошенко виновен в поджоге складов боеприпасов в Балаклее. "На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат", – заявила Надежда Савченко. Политик, подчеркнула она, лично отдавал приказ устроить диверсию на собственном военном объекте.Причина, по которой он принял такое решение, до банального проста – воровство. "Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности... Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать", – цитирует Надежду Савченко.Затем, если верить депутату, Петр Порошенко отдал еще один противоправный приказ и результаты экспертизы о причинах пожара на военном складе были подделаны. Надежда Савченко добавила, что о намеренном поджоге по приказу политика знали главный военный прокурор страны Анатолий Матиос и генеральный прокурор Юрий Луценко.Напомним, пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. Из-за возгорания началась детонация боеприпасов. Власти были вынуждены эвакуировать около 36 тысяч людей, живших в десятикилометровой зоне вокруг арсенала.Сколько боеприпасов оказались уничтожены огнем, а сколько оказались за пределами складов задолго до этого – неизвестно. При этом украинские силовики рассказывали, что пожар был якобы устроен с помощью беспилотников некими "неустановленными гражданскими лицами".