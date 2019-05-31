Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бобожонов провели двустороннюю встречу.

Сегодня в Ташкенте Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бобожонов провели двустороннюю встречу.Глава российского ведомства дал высокую оценку уровню организации заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ и выразил уверенность в эффективности данного формата в целом и прошедшего мероприятия в частности.Стороны сошлись во мнении, что совместная работа МВД России и МВД Узбекистана носит конструктивный и многоплановый характер как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Были отмечены положительные результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», проведенной в марте этого года.Глава МВД России акцентировал внимание на такой форме межведомственного взаимодействия, как российско-узбекская Координационная рабочая группа по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере. Предложено проработать вопрос о проведении ее очередного заседания во втором полугодии 2019 года.В ходе встречи Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов подписали Протокол о взаимодействии между двумя ведомствами на 2019-2021 годы, который, по словам Главы МВД России, придаст новый импульс совместной работе по ключевым направлениям в правоохранительной деятельности.