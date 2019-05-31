Владимир Колокольцев отметил, что МВД России рассматривает заседания Совета в качестве основной площадки для решения особенно острых и концептуальных вопросов правоохранительной деятельности на пространстве СНГ.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета Министров внутренних дел государств – участников СНГ. Мероприятие состоялось в городе Ташкенте (Республика Узбекистан)», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Владимир Колокольцев отметил, что МВД России рассматривает заседания Совета в качестве основной площадки для решения особенно острых и концептуальных вопросов правоохранительной деятельности на пространстве Содружества Независимых Государств. Взаимодействие с зарубежными партнерами в рамках СНГ носит плановый и системный характер.Глава российского ведомства назвал базовым документом по определению основных направлений сотрудничества Международную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, которая была утверждена в сентябре прошлого года решением Совета глав государств СНГ.Подводя итоги аналогичной программы, реализованной за прошедшие 4 года, Министр констатировал, что она позволила существенно укрепить договорно-правовую базу, сократить уровень преступности, в том числе трансграничной, повысить эффективность согласованных действий подразделений по обеспечению общественного порядка и результативность розыска лиц.Глава МВД России обратил внимание на тот факт, что действующая программа является более конкретной и включает мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и незаконной миграции, а также преступлениям с использованием информационных технологий.«Положительно зарекомендовал себя такой формат нашего взаимодействия, как проведение межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Ее очередной этап состоялся в марте текущего года. В результате на территории России было задержано 250 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел (полицией) других государств – участников СНГ», – сказал Владимир Колокольцев.Министр поблагодарил узбекских партнеров за оказание содействия оперативной группе МВД России, которая была командирована в республику в октябре 2018 года: «Общими усилиями разыскано 104 лица, совершивших преступления на территории Российской Федерации и скрывавшихся в Узбекистане».Кроме того, Владимир Колокольцев сделал акцент на взаимодействии в области подготовки кадров и предложил поручить БКБОП проанализировать состояние и перспективы развития базовых организаций государств – участников СНГ по обучению специалистов и проведению научных исследований в сфере борьбы с преступностью.В ходе мероприятия были подписаны итоговые документы, одобрена Концепция сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на период до 2030 года. Главам делегаций вручены нагрудные знаки МВД Республики Узбекистан «За укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью».Полномочия Председателя СМВД до следующего заседания переданы Министру внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенанту Пулату Бобожонову.