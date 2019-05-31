Теперь на физическое лицо могут наложить штраф в размере до 5 тысяч рублей

Теперь на физическое лицо могут наложить штраф в размере до 5 тысяч рублейДепутаты ЗакСобрания Владимирской области единогласным решением решили ужесточить штрафы за пал сухой травы и мусора в пределах населённых пунктов.Теперь на физическое лицо могут наложить штраф в размере до 5 тысяч рублей. Ранее сумма взыскание за самовольные поджоги для физических лиц составляла от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь же нижняя граница начинается от 3 тысяч рублей.Должностные лица за такой же проступок будут облагаться штрафом от 10 до 50 тысяч рублей (ранее был — от 3 до 10 тысяч).А вот на организации будут выписывать штрафы в размере от 50 до 250 тысяч рублей. Ранее максимальное наказание составляло 150 тысяч рублей.