В Госдуме подвели краткие итоги уходящего месяца. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выделил самый важный, на его взгляд, законопроект, назвал наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.
В Госдуме подвели краткие итоги уходящего месяца. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выделил самый важный, на его взгляд, законопроект, назвал наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.
Наиболее значимым нормативно-правовым актом мая председатель
нижней палаты назвал законопроект об за смертельные
дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей.
"Фактически наказание за "пьяные ДТП" становится таким же, как за
умышленное убийство", – цитирует Володина .
В соответствии с документом, в случае гибели человека
недобросовестному водителю грозит до 12 лет заключения. А если ДТП унесло жизни
двух и более человек, такой автолюбитель может лишиться свободы на срок до 15
лет.
Также спикер отметил работу комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Что касается депутатов,
то самыми активными, по мнению Володина, стали единоросс Наталья Боева,
коммунист Олег Смолин, представитель фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, а также член
"Справедливой России" Галина Хованская.
Спикер Госдумы подводит краткие итоги в конце каждого
месяца. Так, в апреле Вячеслав Володин особо отметил ,
упрощающие процедуру государственных и муниципальных закупок и направленные на
повышение их качества.
Председатель нижней палаты уверен, что принятые меры будут
способствовать эффективной реализации национальных проектов.
А самым важным законом марта Володин назвал
сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров.
Нормативно-правовой акт направлен на поддержку пожилых людей – инвалидов с
детства, тех, кто занимался уходом за детьми или получал маленькую зарплату.