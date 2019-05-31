В Госдуме подвели краткие итоги уходящего месяца. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выделил самый важный, на его взгляд, законопроект, назвал наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.

В Госдуме подвели краткие итоги уходящего месяца. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выделил самый важный, на его взгляд, законопроект, назвал наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.Наиболее значимым нормативно-правовым актом мая председательнижней палаты назвал законопроект об за смертельныедорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей."Фактически наказание за "пьяные ДТП" становится таким же, как заумышленное убийство", – цитирует Володина .В соответствии с документом, в случае гибели человеканедобросовестному водителю грозит до 12 лет заключения. А если ДТП унесло жизнидвух и более человек, такой автолюбитель может лишиться свободы на срок до 15лет.Также спикер отметил работу комитета по делам СНГ,евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Что касается депутатов,то самыми активными, по мнению Володина, стали единоросс Наталья Боева,коммунист Олег Смолин, представитель фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, а также член"Справедливой России" Галина Хованская.Спикер Госдумы подводит краткие итоги в конце каждогомесяца. Так, в апреле Вячеслав Володин особо отметил ,упрощающие процедуру государственных и муниципальных закупок и направленные наповышение их качества.Председатель нижней палаты уверен, что принятые меры будутспособствовать эффективной реализации национальных проектов.А самым важным законом марта Володин назвалсверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров.Нормативно-правовой акт направлен на поддержку пожилых людей – инвалидов сдетства, тех, кто занимался уходом за детьми или получал маленькую зарплату.