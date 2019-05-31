Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетным семьям. В ходе церемонии у главы государства состоялся тайный разговор.

Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям. В ходе церемонии у главы государства состоялся тайный разговор.Президент РФ Владимир Путин встретился с многодетными семьями со всей страны, чтобы вручить им ордена "Родительская слава". Об этом сообщает .Глава государства заявил, что правительство продолжит поддерживать семьи и согласился с одним из награжденных, что в 90-е такой поддержки не было. При этом некоторые россияне все равно решались на больше семью."Все это, действительно, от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых зависит будущее нашей страны", – цитирует Путина .Лидер страны выразил уверенность, что в больших семьях не бывает плохого воспитания, при этом отметив, как много усилий приходится прилагать родителям, чтобы поставить детей на ноги. В этот момент речь Путина прервал детский возглас из зала. Президент с улыбкой заметил, что ребенок таким образом выражает согласие с речью главы государства о важности труда многодетных родителей.Маленький Иван Лисейцев из Севастополя после смог пошептаться с Владимиром Путиным. Мальчик признался, что рассказал президенту о том, что в их семье грядёт прибавление, и что он надеется, что это будет сестренка – на семь детей в семье пока всего две девочки.Иван назвал главу государства добрым и заверил, что ему было нестрашно подходить к российскому лидеру, передает