Актриса стала гостьей телеведущей Регины Тодоренко. Настасья Самбурская рассказала о разводе и давлении окружающих.

Актриса стала гостьей телеведущей Регины Тодоренко. НастасьяСамбурская рассказала о разводе и давлении окружающих.Артистка призналась собеседнице, что не любит говорить о личнойжизни. Настасья Самбурская отметила, что хочет интересовать зрителей своимталантом, а не скандалами.По словам актрисы, некоторые отечественные звезды используютпроблемы в личной жизни как повод еще раз напомнить о себе. Кого именноНастасья имела в виду она не уточнила."Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая,потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у насизвестные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой", – поведалаНастасья Самбурская в YouTube-шоу "Пятница с Региной".Тодоренко попыталась выяснить, почему еегостья рассталась с мужем. Телеведущая вспомнила, что артистка писала в соцсетях, о том как это ужасно,когда мужчина поднимает руку на женщину. Регина предположила,что поводом для развода стало именно избиение.Самбурская прямо отвечать на вопрос отказалась. Она лишь туманнообрисовала ситуацию в которой оказалась."Кому-то везет, кто-то с первого раза находит человека, скоторым всю жизнь потом живет, рожает детей, и живут они здорово и прекрасно.Мне понадобилось время, чтобы понять, что не обязательно быть с человеком, еслион тебе просто нравится. Потому что в нем есть какие-то качества и ихневозможно переделать. Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, затоксичные. Ну просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, чточто-то там изменится. Ничего не изменится. Если тебя человек начал оскорблять,и если он это сделает второй раз, то уже вряд ли в ваших отношениях что-топойдет на лад. Что-то не то – надо уходить", – рассудила .Артистка отметила,что на данный момент не ощущает необходимости в отношениях. Она абсолютносамодостаточна. Настасья отметила, что проблемой для нее является неодиночество как таковое, а общественное давление, которая она постоянно на себеощущает: окружающие постоянно говорят, что ей надо завести семью. По словам знаменитости, пока рядом с ней нет такогомужчины, с которым она хотела бы вступить в брак и обзавестись детьми."У менянет цели родить для себя. Для меня лично ребенок не нужен, поэтому просто оставьтеменя в покое", – сказала .