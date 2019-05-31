Актриса стала гостьей телеведущей Регины Тодоренко. Настасья
Самбурская рассказала о разводе и давлении окружающих.
Актриса стала гостьей телеведущей Регины Тодоренко. Настасья
Самбурская рассказала о разводе и давлении окружающих.
Артистка призналась собеседнице, что не любит говорить о личной
жизни. Настасья Самбурская отметила, что хочет интересовать зрителей своим
талантом, а не скандалами.
По словам актрисы, некоторые отечественные звезды используют
проблемы в личной жизни как повод еще раз напомнить о себе. Кого именно
Настасья имела в виду она не уточнила.
"Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая,
потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас
известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой", – поведала
Настасья Самбурская в YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Тодоренко попыталась выяснить, почему ее
гостья рассталась с мужем. Телеведущая вспомнила, что артистка писала в соцсетях, о том как это ужасно,
когда мужчина поднимает руку на женщину. Регина предположила,
что поводом для развода стало именно избиение.
Самбурская прямо отвечать на вопрос отказалась. Она лишь туманно
обрисовала ситуацию в которой оказалась.
"Кому-то везет, кто-то с первого раза находит человека, с
которым всю жизнь потом живет, рожает детей, и живут они здорово и прекрасно.
Мне понадобилось время, чтобы понять, что не обязательно быть с человеком, если
он тебе просто нравится. Потому что в нем есть какие-то качества и их
невозможно переделать. Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за
токсичные. Ну просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, что
что-то там изменится. Ничего не изменится. Если тебя человек начал оскорблять,
и если он это сделает второй раз, то уже вряд ли в ваших отношениях что-то
пойдет на лад. Что-то не то – надо уходить", – рассудила .
Артистка отметила,
что на данный момент не ощущает необходимости в отношениях. Она абсолютно
самодостаточна. Настасья отметила, что проблемой для нее является не
одиночество как таковое, а общественное давление, которая она постоянно на себе
ощущает: окружающие постоянно говорят, что ей надо завести семью. По словам знаменитости, пока рядом с ней нет такого
мужчины, с которым она хотела бы вступить в брак и обзавестись детьми.
"У меня
нет цели родить для себя. Для меня лично ребенок не нужен, поэтому просто оставьте
меня в покое", – сказала .