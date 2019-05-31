На телестройке новая драка. Участники шоу Дом-2 Антон Шоки и Алексей
Кудряшов схлестнулись из-за Насти Балинской.
На телестройке новая драка. Участники шоу "Дом-2" Антон Шоки и Алексей
Кудряшов схлестнулись из-за Насти Балинской.
В Сети
появился анонс следующего выпуска реалити. На опубликованных кадрах заметно,
что конфликт спровоцировал Шоки. Участник шоу "Дом-2" позволил себе
некрасиво высказаться о девушке Кудряшова.
Антон не только оскорбил Настю, но и набросился с кулаками на
Алексея, который пытался ее защитить.
Звезд
шоу "Дом-2" быстро разняли. Однако Шоки успел нанести оппоненту
серьезные травмы. Поговаривают, что из-за этой потасовки Антона выкинули из
проекта.
Отметим, что Алексей Кудряшов уже не первый раз получает по лицу на телестройке. Не
так давно юношу избил другой житель поляны – Рома Жуков. Причиной конфликта жеребцов
стала опять же Настя Балинская.
Тогда силы противников были
неравны, поэтому Алексей Кудряшов получил серьезные травмы. У него была
разорвана губа, сквозная дырка в щеке и сотрясение головного мозга.
Мнения поклонников по поводу новой драки разделились. Одни жалеют вновь измордованного Кудряшова, другие же считают,
что юноша получил по заслугам.
"Лешка живым не выберется
точно оттуда))) (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кудряшов получает
из-за своей козы👎👎👎", "Кудряшов без ****, как без пряников", "Молодец,
что заступился за свою девушку. Лучше по роже схватить, чем сидеть и молчать", "Так
ему и надо, если человек все время получает по лицу от разных людей, то ему
время задуматься и поискать причину в себе", – писали фанаты в комментариях.