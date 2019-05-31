На телестройке новая драка. Участники шоу Дом-2 Антон Шоки и Алексей Кудряшов схлестнулись из-за Насти Балинской.

На телестройке новая драка. Участники шоу "Дом-2" Антон Шоки и АлексейКудряшов схлестнулись из-за Насти Балинской.В Сетипоявился анонс следующего выпуска реалити. На опубликованных кадрах заметно,что конфликт спровоцировал Шоки. Участник шоу "Дом-2" позволил себенекрасиво высказаться о девушке Кудряшова.Антон не только оскорбил Настю, но и набросился с кулаками наАлексея, который пытался ее защитить.Звездшоу "Дом-2" быстро разняли. Однако Шоки успел нанести оппонентусерьезные травмы. Поговаривают, что из-за этой потасовки Антона выкинули изпроекта.Отметим, что Алексей Кудряшов уже не первый раз получает по лицу на телестройке. Нетак давно юношу избил другой житель поляны – Рома Жуков. Причиной конфликта жеребцовстала опять же Настя Балинская.Тогда силы противников былинеравны, поэтому Алексей Кудряшов получил серьезные травмы. У него быларазорвана губа, сквозная дырка в щеке и сотрясение головного мозга.Мнения поклонников по поводу новой драки разделились. Одни жалеют вновь измордованного Кудряшова, другие же считают,что юноша получил по заслугам."Лешка живым не выберетсяточно оттуда))) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кудряшов получаетиз-за своей козы👎👎👎", "Кудряшов без ****, как без пряников", "Молодец,что заступился за свою девушку. Лучше по роже схватить, чем сидеть и молчать", "Такему и надо, если человек все время получает по лицу от разных людей, то емувремя задуматься и поискать причину в себе", – писали фанаты в комментариях.