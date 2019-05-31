Из них - 67 детей

Из них - 67 детейЗа прошедшую неделю в медорганизации Владимирской области обратилось 229 человек по поводу укусов клещей, из них - 67 детей. Инфекция вирусного энцефалита не выявлена.Специалисты исследовали 169 клещей, снятых с людей, и не нашли у насекомых опасное заболевание.Всего с начала сезона активности клещей в больницы обратились 902 жителя области. Максимальное количество обращений было во Владимире, в Вязниковском и Ковровском районах.Владимирская область не входит в число эндемичных районов по клещевому энцефалиту, однако среди соседних регионов этот вирус регистрируют в Ивановской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Подмосковье.Для обработки одежды эффективны средства, отпугивающие насекомых, например, «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный».