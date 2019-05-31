Звезда российских сериалов Борис Хвошнянский стал гостем программы Бориса Корчевникова. В студи программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист рассказал, почему ушел от жены к актрисе.

Звезда российских сериалов Борис Хвошнянский стал гостемпрограммы Бориса Корчевникова. В студи программы "Судьба человека" телеканала "Россия1" артист рассказал, почему ушел от жены к актрисе.Артист рассказал, что первую жену Ольгу он встретил еще в студенческиегоды. По словам знаменитости, близкие отношения между ними начались толькопосле выпуска, когда они оба попали в театр "Время"."Ольга с первого взгляда показалась мне потрясающе красивой.Я долгое время нарезал круги вокруг нее и не решался подойти. Буквальнозаговорить не мог. Язык прилипал к небу, конечности холодели. Я дрожал и былослеплен ее красотой совершенно", – рассказал Борис Хвошнянский в сегодняшнемвыпуске программы "Судьба человека".Артист признался. Что ради возлюбленной готов был нанастоящие безумства. В 1992 году он даже решился на кражу. Будучи на гастроляхв Германии, Борис попытался вынести из супермаркета дорогой парфюм дляизбранницы и несколько рубашек себе и отцу. Однако охрана магазина егомоментально вычислила и передала представителям правопорядка.Хвошнянский рассказал ведущему ток-шоу "Судьба человека",что попал в полицию. На допросе у него спросили, почему он пошел напреступление. Артист рассказал стражам порядка, что в России пустые прилавки,поэтому народ голодает. Блюстители закона сжалились над актером и отпустили.Более того, Бориса отвезли к тому же магазину.В студии программы Хвошнянский рассказал, чточетыре года встречался с Ольгой до женитьбы. В 1998 году у них родился сынМарк. Однако через семь лет после свадьбы семья распалась. По словам Бориса,отношения постепенно себя изжили, он перестал быть интересен супруге. Ольге нужен был только ребенок.На съемках фильма "Танцор" Борис Хвошнянский познакомился с популярнойактрисой Юлией Шариковой. Эта не была любовь с первого взгляда, признаетсяартист, сначала артистка ему даже не понравилась, но со временем он проникся ееобаянием."Я стал меньше времени уделять семье. Отношения портились.Оля начала чувствовать этот холодок. Она просто догадалась, что у меняпоявилась другая женщина", – сказал актер в сегодняшнем выпуске программыБорис Хвошнянский и Юлия Шарикова живут гражданским бракомуже 15 лет. Вместе они воспитывают общую дочь.