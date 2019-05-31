Олег Газманов с супругой Мариной уехал в Ялту. Популярный исполнитель радуется жизни, несмотря ни на что.

Олег Газманов с супругой Мариной уехал в Ялту. Популярный исполнитель радуется жизни, несмотря ни на что.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Олег Газманов поделился с подписчиками свежей публикацией. На видео артист запечатлен стоящим на балконе и кормящим чаек, причем пернатые умудрялись ловить корм прямо в воздухе. А еще снял с себя лежащим в постели с любимой супругой Мариной. Оба игрались с разными фильтрами смартфона: на лицах пары то у одного, то у другого возникала синяя бабочка. От этого Газмановы непринужденно хохотали."Первый насыщенный день на детской новой волне в Крыму. Репетиция, море, чайки, дрон, зоопарк и многое другое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Олег Газманов. В комментариях его поддела жена Марина. "Не поняла, я – зоопарк или многое другое", – поинтересовалась супруга. Поклонники порадовались за идиллию в отношениях пары, считающейся одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.Впрочем, нашлись и такие подписчики, кто усомнился в целесообразности любимого артиста от пребывания в солнечной Ялте. Они просто испугались за певца, у которого. как недавно стало известно, была диагностирована опухоль. Напомним, о новообразовании у Олега Газманова общественность узнала благодаря передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".Певец рассказал о том, что долго принимал опухоль за простуду. "Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться", – сказал певец. не скрывает, что пережил тогда один из самых тяжелых периодов в своей жизни.Ситуация усугублялась тем, что отечественные медики не решились оперировать артиста, у которого опухоль была на голосовых связках, зато посоветовали хороших специалистов в Германии. отправился туда, и немецкие врачи вырезали опухоль – гранулему, причем она оказалась не онкологической. Певец подчеркнул. что это было восемь лет назад, сейчас же, по его словам, он здоров.