Истерия вокруг смерти 38-летней Юлии Началовой не утихает. Говорят, люди уже начали уносить землю с ее могилы, а крест и вовсе стал мироточить. В РПЦ отреагировали на всю эту вакханалию.

Истерия вокруг смерти 38-летней Юлии Началовой не утихает. Говорят, люди уже начали уносить землю с ее могилы, а крест и вовсе стал мироточить. В РПЦ отреагировали на всю эту вакханалию.Непонятно, по какой причине, откуда взялась информация, но к могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище началось буквально паломничество. Люди решили, что земля там чудодейственная, и теперь пытаются унести хоть горстку: мол, земля эта лечит мозоли, защищает от сепсиса, избавляет от диабета и подагры. Мало того. Некоторые даже заряжают воду и кремы на месте последнего пристанища артистки и утверждают, что крест мироточит.Эта истерия вокруг покойной певицы не осталась без внимания Русской православной церкви.Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обратился ко всем неравнодушным. "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", – заявил Кипшидзе, а также попросил в будущем не создавать на ровном месте информационные поводы, касающиеся смерти Юлии Началовой, передает .Ранее бывшая помощница певицы Анна Исаева также высказалась о "святости" и прочих экстрасенсорных способностях исполнительницы. По ее словам, Юлия Началова была обыкновенным человеком. "Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов. Не верю в нехорошее и НЕ КОММЕНТИРУЮ эту тему! Разум победит", – заявила Анна Исаева в своем аккаунте в Instagram.Напомним, умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. В последний путь артистку провожали родные, друзья и многочисленные поклонники. Для них смерть 38-летней певицы стала настоящим ударом.