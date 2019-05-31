Президент Украины поскандалил с корреспондентом телеканала Прямой. Инцидент произошел во время визита Владимира Зеленского на шахту Лесная во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли двое горняков.

Президент Украины поскандалилс корреспондентом телеканала "Прямой". Инцидент произошел во время визита ВладимираЗеленского на шахту "Лесная" во Львовской области, где в ночь на 29 мая погиблидвое горняков.Во времяобщения главы государства с работниками шахты и местными жителями журналистка заявила,что матери погибших горняков ждали весь день. В ответ украинскийлидер предложил ей скинуться и купить одной из женщин квартиру. Видеозаписьспора опубликовала группа "ЕвроМайдан" в Facebook.В итоге пообещал лично приобрести недвижимостьдля семьи погибшего шахтера. Трагедия произошла в ночь на 29 мая, на шахте"Лесная" в селе Селец Львовской области, сообщает "Страна.ua".