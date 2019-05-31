Президент Украины поскандалил
с корреспондентом телеканала Прямой. Инцидент произошел во время визита Владимира
Зеленского на шахту Лесная во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли
двое горняков.
Президент Украины поскандалил
с корреспондентом телеканала "Прямой". Инцидент произошел во время визита Владимира
Зеленского на шахту "Лесная" во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли
двое горняков.
Во время
общения главы государства с работниками шахты и местными жителями журналистка заявила,
что матери погибших горняков ждали весь день. В ответ украинский
лидер предложил ей скинуться и купить одной из женщин квартиру. Видеозапись
спора опубликовала группа "ЕвроМайдан" в Facebook.
В итоге пообещал лично приобрести недвижимость
для семьи погибшего шахтера. Трагедия произошла в ночь на 29 мая, на шахте
"Лесная" в селе Селец Львовской области, сообщает "Страна.ua".