Попав в квартиру случайной знакомой, фигурант похитил планшет и скрылся.

20 мая в ОМВД России по Александровскому району обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры планшетного компьютера.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в совершении преступления, 18-летнего местного жителя.Установлено, что накануне в гости к потерпевшей приходили приятели, среди которых был и подозреваемый, ранее не знакомый с потерпевшей. Воспользовавшись моментом, когда остался без внимания, фигурант похитил лежавший в комнате планшет и скрылся. Впоследствии злоумышленник продал имущество, а деньги потратил на собственные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).