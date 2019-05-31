По версии следствия, молодой человек выполнял роль курьера по распространению запрещенных веществ.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Петушки. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере)ич. 2 ст.228 УК РФ. (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в конце февраля 2017 года на территории города Петушки. При личном досмотре фигуранта оперативники обнаружили свертки с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Результаты проведенного исследования показали, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство – героин. Общий вес наркотика превысил семь граммов.По версии следствия, молодой человек выполнял роль курьера по распространению запрещенных веществ. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков путем так называемых «тайников-закладок».В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что оптовые партии героина обвиняемый приобретал на территории одного из соседних регионов, доставлял наркотические средства на территорию города Петушки. На период следствия фигурант был заключен под стражу.Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению двух эпизодов незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.