Молодой человек выполнял роль курьера

Молодой человек выполнял роль курьераЖителя Петушков обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчину задержали в конце февраля 2017 года. При личном досмотре у него обнаружили свёртки с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Экспертиза показала, что в свёртках был героин. Общий вес наркотика превысил 7 граммов.Молодой человек выполнял роль курьера по распространению запрещённых веществ с помощью «тайников-закладок». Оптовые партии героина обвиняемый приобретал в соседнем регионе, доставлял наркотики в Петушки.Уголовное дело направлено в суд.