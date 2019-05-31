Актриса Агата Тарасова выложила в свой Instagram новый пост. Фанаты не смогли остаться равнодушными.

Актриса Агата Тарасова выложила в свой Instagram новый пост. Фанаты не смогли остаться равнодушными.На фотографии девушка позирует в желтом бикини и джинсовых шортах с высокой талией. Дополняют образ очки, кислотная поясная сумка от известного модного дома и собранные в пучок волосы. Агата стоит босиком на песке в тени большого дерева.Снимок сделан на Мальдивах. Под снимком она подписала: "Желтое настроение вместе с Bulgari".Ярые поклонники не смогли пройти мимо нового кадра. "Потрясающая", "Какая вы красивая! Фигура-топ", "Дива!", – наперебой писали поклонники звезды.Отметим, Тарасова отдыхает вместе со своей коллегой по цеху Анной Цукановой-Котт. Актриса известна по сериалам "Мажор" и "Восьмидесятые".Напомним, Агата долгое время состояла в отношениях с актером – партнером по сериалу "Интерны". Именно во время работы над этим проектом начался их роман, который продлился около трех лет.