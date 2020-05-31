Доктор биологических наук, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал в интервью России 24, какие сложности приходится преодолевать ученым при создании противокоронавирусной вакцины.

Доктор биологических наук, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал в интервью "России 24", какие сложности приходится преодолевать ученым при создании противокоронавирусной вакцины.По его словам, новый вирус ведет себя как "классический паразит" – выстраивает свои белки на белковой основе человеческой микромолекулы РНК. Далее вирус размножается внутри тела нового "хозяина". И человек, проходя мимо других людей, может заразить и их. Чтобы помешать этому процессу размножения вируса, необходимо ограничить ему доступ к биосинтезу. Вакцина укрепит иммунитет человека, который может самостоятельно противостоять попыткам вируса размножиться.Сформировать превентивный иммунный ответ организма – главная задача при вакцинации от COVID-19. Однако процесс формирования иммунного ответа небыстрый – в среднем 2–3 недели, уточнил Недоспасов. Как и при вакцинации от других опасных инфекций, человеку будут вводить ослабленные клетки или компоненты вируса, чтобы организм что называется "натренировал иммунную систему". И в дальнейшем при столкновении с реальным вирусом он сможет дать готовый иммунный ответ."Когда вас заразят реальным вирусом, этот иммунный ответ вас защитит. Мы все проходим через цикл прививок – это не что иное, как защитная иммунизация", – пояснил академик.Ученый предположил, что вакцина от СОVID-19 может войти в национальный календарь прививок – многие иммунологи полагают, что этот вирус пришел "всерьез и надолго". А вот будет ли эта вакцина работать всю жизнь или придется к каждому сезону разрабатывать новую, – пока еще большой вопрос, над которым бьются ученые.Ранее о работе над вакциной сообщили в Роспотребнадзоре и ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". По прогнозам ученых, вакцина будет готова к середине сентября текущего года. Однако Недоспасов в своих прогнозах менее оптимистичен и называет наиболее вероятной датой создания готовой к широкому применению вакцины, прошедшей все испытания на животных и человеке, только следующий год. Причем в каждой стране, скорее всего, будет несколько вариантов вакцин.