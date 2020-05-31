Ирина Алферова и Александр Абдулов были самой красивой парой советского кино. Они были в браке 17 лет.

Ирина Алферова и Александр Абдулов были самой красивой парой советского кино. Они были в браке 17 лет.Впервые после смерти Александра Абдулова Ирина Алферова решилась на откровения. Актриса вспомнила, какими были ее отношения с экс-супругом, и рассказала подробнее о том браке в документальном фильме Первого канала "Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости".Алферова может охарактеризовать актера, как большого любителя приключений и дамского угодника. Из-за этого Ирина Ивановна много страдала. Ей хотелось простого человеческого счастья, а также внимания и ласки от мужа.Когда актриса поняла, что отношения окончательно зашли в тупик, решила развестись с Абдуловым. Однако расставание ей далось нелегко. Так или иначе, Алферова не держит зла на экс-супруга."От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала", – призналась Ирина Ивановна.29 Май 2020 в 1:53 PDTКстати, незадолго до смерти Александра Гаврииловича актриса встретилась с ним. Из-за болезни Абдулов очень изменился. Алферова надеялась, что бывший муж сможет выздороветь и осуществить те планы, о которых он тогда ей рассказал.