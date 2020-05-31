Корреспондент РИА Новости стал участником инцидента с сотрудниками полиции в Миннеаполисе – один из стражей порядка распылил газ в лицо российскому журналисту. Отмечается, что работник СМИ представился, продемонстрировал удостоверение и обозначил свою принадлежность к прессе.

В Миннеаполисе силовики пустили в ход слезоточивый газ, применив его против работников средств массовой информации, об этом сообщает РИА Новости, чей корреспондент Михаил Тургиев оказался в числе журналистов, участвовавших в инциденте.По данным агентства, группа сотрудников СМИ после разгона очередной демонстрации оказалась на автозаправочной станции. Бойцы Национальной гвардии разрешили им находиться на АЗС, однако через некоторое время в ход событий вмешались полицейские.Журналисты представились и продемонстрировали свои удостоверения, однако страж порядка все равно распылили газ в лицо члену съемочной группы телеканала VICE."Позже полицейский пустил струю спрея в лицо корреспонденту агентства", — отмечается в сообщении РИА Новости.Произошедшее уже прокомментировал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, призвавший российских и американских дипломатов обратить внимание на действия правоохранителей.Напомним, что волна протестов захлестнула США после того, как полицейские при задержании убили чернокожего мужчину Джорджа Флойда. В ходе выступлений, нередко заканчивающихся столкновениями с правоохранителями, погромами, поджогами и грабежами, погибли несколько стражей порядка и как минимум один манифестант.Количество задержанных приближается к полутора тысячам, в десятках городов введен комендантский час.