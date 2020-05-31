Роспотребнадзор намерен заняться изучением вопроса, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки. Это предмет тоже для изучения. Будем изучать, — сказала глава ведомства Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 24 в воскресенье, 31 мая.

Роспотребнадзор намерен заняться изучением вопроса, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки."Это предмет тоже для изучения. Будем изучать", — сказала глава ведомства Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" в воскресенье, 31 мая.Попова напомнила, что китайские ученые в своих первых публикациях на этот счет утверждали, что от домашних животных заразиться нельзя. Однако, отметила главный санитарный врач России, ей известно о нескольких случаях заражения кошек. При этом специалистам не удалось установить, откуда у инфицированных кошек появился вирус.Ранее на этой неделе пресс-служба Россельхознадзора подтвердила, что в России новым коронавирусом заразился домашний кот. Однако в ведомстве заверили, что вирус не передается человеку от домашних животных. Пока никаких мер в отношении животных принимать не нужно, успокоили в пресс-службе Россельхознадзора.Ряд исследователей из Японии и США, изучавших эту проблему, утверждают, что человек, у которого есть домашний питомец, как правило, переносит болезнь легче, потому что его иммунитет чаще сталкивается с различными вирусами и инфекциями от животного.У кошек существует примерно четыре-пять разновидностей коронавируса, которыми они болеют, при этом человек этой болезнью заразиться не может, пишет "Интерфакс".Главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников накануне также заявил, что кошка или собака, заболевшие коронавирусом, не могут заразить человека.