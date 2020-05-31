Бывший вице-президент США Джо Байден, вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента страны, поддержал волну протестов, прокатившуюся по американским городам после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Вместе с тем политик выступил против насилия.

Бывший вице-президент США Джо Байден, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента страны, поддержал волну протестов, прокатившуюся по американским городам после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Вместе с тем политик выступил против насилия."Протестовать против подобной жестокости — это правильно и необходимо, и это подлинно американский ответ", — говорится в письменном заявлении Байдена, выдержки из которого приводит РИА Новости."Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно и ненеобходимо, как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу", — подчеркнул представитель Демократической партии.Байден призвал перевести беспокойство и гнев в полезное русло дискуссии и пообещал, что поможет вести этот диалог, когда станет президентом. Кроме того, политик заверил, что будет "слушать других". По словам Байдена, именно это он пообещал родственникам погибшего Флойда.Афроамериканец погиб после того, как в ходе задержания один из полицейских наступил ему коленом на шею. Флойд сопротивлялся, кричал, что не может дышать, но через некоторое время затих. Позже он умер в реанимации. Четверо полицейских, участвовавших в задержании, на следующий день были уволены, одному из них предъявили обвинения в убийстве по неосторожности.Согласно последним опросам общественного мнения, Байден опережает по популярности действующего президента Дональда Трампа на 10 процентных пунктов: рейтинг Байдена составил 53 процента, тогда как Трампа — всего 43. Выборы президента США намечены на ноябрь.