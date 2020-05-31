Лидеры чемпионата Испании по футболу из Барселоны не готовы снижать цену на бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо и, таким образом, хавбек вряд ли в ближайшее время полноценно перейдет в другой клуб. Скорее всего, сине-гранатовые снова отдадут бразильца в аренду.

Лидеры чемпионата Испании по футболу из "Барселоны" не готовы снижать цену на бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо и, таким образом, хавбек вряд ли в ближайшее время полноценно перейдет в другой клуб. Скорее всего, "сине-гранатовые" снова отдадут бразильца в аренду.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Коутиньо провел минувший сезон в мюнхенской "Баварии" на правах аренды, но лидер бундеслиги не стал выкупать контракт игрока, поскольку "Барса" запросила за него почти немыслимую в условиях пандемии коронавируса сумму в 100 млн евро. По данным инсайдеров, сейчас каталонцы готовы взять за вингера 80 млн евро, но покупателей и на такую сумму пока не нашлось.Сам Коутиньо, перебравшийся в "Барсу" из "Ливерпуля", хотел бы вернуться в Англию и на него там есть спрос: "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Лестер" присматриваются к бразильцу. И все же, деньги, которые хочет выручить за игрока "Барселона" кажутся потенциальным покупателям завышенными.Скорее всего каталонский клуб согласится отдать бразильца в аренду на год за 10 млн евро ("Бавария" заплатила за сезон аренды 8,5 млн евро), сообщает издание Mundo Deportivo. Также подписавший игрока клуб должен взять на себя его зарплату.