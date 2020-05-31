Официальный представитель госкоропорации Роскосмос Владимир Устименко анонсировал испытания двух новых ракет в 2020 году.

Официальный представитель госкоропорации Роскосмос Владимир Устименко анонсировал испытания двух новых ракет в 2020 году. В новом году Россия возобновит "лунную программу", написал Устименко в воскресенье в Twitter. "Будет интересно!", — заявил представитель Роскосмоса.Ранее в мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о готовящемся осенью запуске тяжелой ракеты класса "Ангара" и подготовке к испытаниям стратегической ракеты "Сармат". В 2023 году ожидается серийное производство "Ангары", добавил Рогозин.Роскосмос также поздравил американцев с успешным стартом нового пилотируемого корабля Crew Dragon. Как считают в госкорпорации, наличие двух способов доставки экипажей на МКС очень важно."В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы", — написал Владимир Устименко в Твиттере.Устименко назвал "замечательным", что "не только русские будут летать на МКС, но и американцы".