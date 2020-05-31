Воскресная программа чемпионата Германии по футболу стартовала матчем в Менхенгладбахе, где местная Боруссия на своем поле принимала берлинский Унион. Встреча завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу хозяев.

Воскресная программа чемпионата Германии по футболу стартовала матчем в Менхенгладбахе, где местная "Боруссия" на своем поле принимала берлинский "Унион". Встреча завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу хозяев.Футболисты "Боруссии" забили по два гола в ворота "Униона" в каждом из таймов. До перерыва голами отличались Флориан Нойхаус и Марку Тюрам, после возобновления игры забил тот же Тюрам и Алассан Плеа. Единственный гол "престижа" у берлинцев на счету Себастьяна Андерссона.Благодаря домашнему успеху гладбахцы набрали 56 очков и вышли на третье место в таблице Бундеслиге. Теперь они отстают от дортмундской "Боруссии", идущей на второй строчке, на один балл. Однако у их "одноклубников" еще игра в запасе. "Унион" же с 31 очком занимает 14 позицию. Они не знают побед на протяжении шести матчей.